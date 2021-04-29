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BM Genel Sekreteri: Kıbrıs'ta çözüm için ortak zemin bulamadık

BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Genel Sekreter, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" ifadelerini kullandı.
 29 Nisan 2021 12:40
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BM Genel Sekreteri: Kıbrıs'ta çözüm için ortak zemin bulamadık

KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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