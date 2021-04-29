1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denetim sırasında kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
 29 Nisan 2021 12:50
+Aa- Yazdır
Denetim sırasında kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'ndeki kafenin gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ve mahalle bekçileri, yaptıkları kontrolde iş yerinin zemin katında müşteri olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, kafedeki 4 kişiye "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den idari para cezası uyguladı.

Kafe kapatılmak üzereyken çalışanlardan biri, karanlık alandaki kanalizasyon çukurunda bir kişinin olduğunu görerek denetime gelen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, içerideki müşterilerden Tevfik Sevi'ye (33) ait olduğu tespit edildi.

Hemşire olduğu öğrenilen Sevi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vebitcoinin patronu hesapları 1 ay önce bloke etmiş
29 Nisan 2021 13:15		 İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
29 Nisan 2021 10:33
Eğlence düzenleyen şahısların polisten kaçış yöntemi pes dedirtti
29 Nisan 2021 09:40		 Dr. Mehmet Öz'den kardeşe yeni dava
29 Nisan 2021 08:56
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
29 Nisan 2021 08:20		 Malatya'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı
28 Nisan 2021 22:12
Polis memurunu darbeden kişi adli kontrolle salıverildi
28 Nisan 2021 21:28		 Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
28 Nisan 2021 19:20
Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki
28 Nisan 2021 15:36		 Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
28 Nisan 2021 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - İzmir depremine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi13:45 - İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı13:36 - Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı13:34 - Maliye Bakan Yardımcısı, 'rezerv' tartışmalarını değerlendirdi13:33 - Karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi13:29 - Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
13:27 - İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge13:21 - Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu13:15 - Vebitcoinin patronu hesapları 1 ay önce bloke etmiş13:10 - Bir market çocuklar için 'göz hakkı reyonu' hazırladı13:09 - Belediyeden tam kapanma sürecinde esnafa 10 milyon lira destek13:06 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:03 - FETÖ'nün Yargıtaydaki 'danışma heyeti'nde yer alan Osman Yurdakul'un hapis cezası onandı13:00 - Şahap Kavcıoğlu: Nisandan sonra enflasyon düşüşe geçecek12:58 - İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı12:56 - Halk ekmek araştırması: Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor12:50 - Denetim sırasında kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
12:48 - Çeyrek altının düşüşü devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazmak için gereken şartlar 3
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
yukarıda allah var 2
akvaryum 1
aşırı uyarana maruz kalma 1
bir noel şarkısı 1
ses tonu 3
sputnik v 1
göz bandı 2
anlamları yükledik sıra içerik üretmede 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam