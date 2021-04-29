İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını bildirdi
|29 Nisan 2021 12:58
|+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.
Memişoğlu, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da Covid-19 Vakalarımız son on günde % 30 oranında AZALDI.Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 29, 2021
Günlük TABURCU olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha FAZLA! İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek BULAŞMA olmadan dönmelerini istirham ediyoruz.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
29 Nisan 2021 13:45
|Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
29 Nisan 2021 13:29
|Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu
29 Nisan 2021 13:21
|Halk ekmek araştırması: Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor
29 Nisan 2021 12:56
|Prof. Dr. Enginyurt'tan Karadeniz'e akmayın uyarısı
29 Nisan 2021 12:18
|Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşü bugün yapılacak
29 Nisan 2021 11:19
|TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı
29 Nisan 2021 11:05
|Ermeniler bu camide 587 kişiyi diri diri yaktı
29 Nisan 2021 10:15
|Tam kapanmada çalışanların hakları neler?
29 Nisan 2021 08:34
|Devlet Tiyatroları'nda temaslı jüri üyesi iddiası
29 Nisan 2021 08:25