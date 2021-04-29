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İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını bildirdi
 29 Nisan 2021 12:58
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İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı

Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.

Memişoğlu, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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