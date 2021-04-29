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Bir market çocuklar için 'göz hakkı reyonu' hazırladı

Çocuklar, "göz hakkı reyonuna" yerleştirilen karadut, çilek, muz, erik gibi tüm meyvelerden dilediğini ücretsiz alıp tüketebiliyor
 29 Nisan 2021 13:10
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Bir market çocuklar için 'göz hakkı reyonu' hazırladı

Afyonkarahisar'da bir market zincirinde çocuklar için özel "göz hakkı reyonu" hazırladı.

Kentte çok sayıda şubesi olan marketteki "göz hakkı reyonu"nda portakal, kivi, karadut, elma, armut, çilek, muz, erik gibi çocukların sevdiği meyveler yer alıyor.

Marketlere gelen çocuklar, "göz hakkı reyonunda" gördüğü tüm meyvelerden dilediğini ücretsiz alıp tüketebiliyor.

Marketin Müdür Yardımcısı Mehmet Acar, AA muhabirine, reyonun ilk kez ramazan ayına özel olarak hazırlandığını söyledi.

Bu ayda çocukların sevinmesini istediklerini kaydeden Acar, "Reyonu gören çocuklar mutlu oluyor, istedikleri meyveyi alıp yiyorlar. Reyonda çocukların çok sevdiği meyveler bulunuyor." dedi.

Marketin manav sorumlusu Süleyman Arıkan da ramazan ayına özel çocuklara mutluluk yaşatmak istediklerini belirtti.

Arıkan, "Ramazan ayında çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysek ne mutlu bize. Ailelerin de çok hoşuna gitti. Çocuklar ilk geldiğinde hoşlarına giden meyveyi göstererek 'alabilir miyiz?' diyorlar. Sonra yardımcı oluyoruz, istedikleri meyveleri alınca mutlu oluyorlar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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