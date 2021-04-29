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Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu

Tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan Anadolu'ya doğru göç devam ederken, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk dikkat çekti. Tünel içerisinde yoğunluk başladığı için Ankara istikametinde trafik saat 09.30 ve 11.15 sıralarında kontrollü olarak kapatıldı.
 29 Nisan 2021 13:21
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Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu

Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU

Öte yandan Bolu Dağı Tünelleri'ndeki yoğunlukla ilgili bilgi veren TRT muhabiri Deniz Arslan, Ankara istikametinde trafiğin durduğunu duyurdu.

Arslan, "Karayollarından az önce edindiğimiz bilgiyi paylaşalım; bir kaza durumu olumsuzluk yok, yalnızca tünelin Ankara istikametinde yoğunluk başladığı için trafik kontrollü olarak durdurulmuş durumda. Trafik kısa süre sonra tekrar açılacak. Uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, 09.30'daki kontrollü trafiğe kapatılışın ardından saat 11.15'te bir kez daha trafiğe kapatıldı. Yoğunluğun azalmasının ardından Ankara istikameti tekrar trafiğe açılacak.

ANADOLU OTOYOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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ÇAMLICA GİŞELER'DE KAPANMA YOĞUNLUĞU: 'SAATLERDİR YOLDAYIZ'

Tam kapanma uygulamasına saatler kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Saat 10.00 itibari ile trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler saatlerdir yolda olduklarını söyledi.

Ailesiyle tam kapanma öncesi Konya'ya gittiklerini söyleyen Ahmet Çandar, "Konya'ya gitmeye çalışıyoruz. 1,5-2 saat oldu pek yol alamadık. İnşallah yasak başlamadan kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. İşler vardı anca ayarladık son güne kaldık. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Ortalama 9 saat yolumuz var ama böyle giderse zor. Herkes yollarda" dedi.

"NORMALDE BU TARİHLERDE GİTME PLANI YOKTU"

İbrahim Esin ise, "Yolculuğumuz fazla uzağa değil İzmit'e gidiyoruz. Orada bahçe tarzı bir yerimiz var 17 günü öyle değerlendireceğiz. Navigasyon 1,5 saat gösteriyor ama yolun durumu biraz sıkıntılı. Biraz kaçma gibi görünüyor ama İstanbul'dan kurtulma, uzaklaşma diyelim. Normalde bu tarihlerde gitme planı yoktu ama malum kapanmalardan dolayı bu tarihe çekme durumunda kaldık" diye konuştu.
DHA
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