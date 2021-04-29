1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
 29 Nisan 2021 13:27
+Aa- Yazdır
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge

Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek

Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak

Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği ifade edildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2'de örneği verilen "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla "Cenaze İzin Hizmeti" seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

Kamu personeli için görev belgesi formu

Özel Sektör için görev belgesi formu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
29 Nisan 2021 13:36		 Karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi
29 Nisan 2021 13:33
RTÜK, tam kapanma dönemine ilişkin hatırlatmalarda bulundu
29 Nisan 2021 12:27		 İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
29 Nisan 2021 11:49
DHMİ: İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadı
29 Nisan 2021 10:42		 Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
29 Nisan 2021 10:20
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
29 Nisan 2021 09:49		 Tren seferleri 'tam kapanma' dolayısıyla yeniden düzenlendi
29 Nisan 2021 09:13
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
29 Nisan 2021 08:05		 Bakanlıktan aşının yan etkilerini araştırmak için anket
29 Nisan 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - İzmir depremine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi13:45 - İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı13:36 - Diyarbakır'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı13:34 - Maliye Bakan Yardımcısı, 'rezerv' tartışmalarını değerlendirdi13:33 - Karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi13:29 - Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
13:27 - İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge13:21 - Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu13:15 - Vebitcoinin patronu hesapları 1 ay önce bloke etmiş13:10 - Bir market çocuklar için 'göz hakkı reyonu' hazırladı13:09 - Belediyeden tam kapanma sürecinde esnafa 10 milyon lira destek13:06 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:03 - FETÖ'nün Yargıtaydaki 'danışma heyeti'nde yer alan Osman Yurdakul'un hapis cezası onandı13:00 - Şahap Kavcıoğlu: Nisandan sonra enflasyon düşüşe geçecek12:58 - İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı12:56 - Halk ekmek araştırması: Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor12:50 - Denetim sırasında kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
12:48 - Çeyrek altının düşüşü devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
Boğaziçili kedicik itirafçı oldu: Dayak da var tecavüz de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ses tonu 3
bakarız 2
şekerli yoğurt 3
tencerede pişirip kapağında yemek 3
su içinde 1
şarkılı kahvenin şarkıcısı 1
marketlerde en az zaman geçirdiğimiz reyon 2
nikah şahidi 4
bakış açısı 2
anlamları yükledik sıra içerik üretmede 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam