İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı

Saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi Nevşehir'in cadde ve sokaklarında araç ve insan hareketliliği yaşandı.

Atatürk Bulvarı, Milli İrade, Lale ve Belediye caddelerinde araç trafiğindeki artış dikkati çekerken, alışveriş merkezleri ile banka şubeleri önünde kuyruk oluştu.

Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminalinde ise sakinlik gözlendi.

- Yozgat

Yozgat'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ekipleri cadde girişlerinde HES kodu uygulaması yaparak, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Berber ve kuaförlerde de yoğunluk dikkati çekti.

Yozgat şehirlerarası otobüs terminalinde sakinlik gözlemlenirken, doğu ve batı illerini birbirine bağlayan E-88 kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

- Niğde

Tam kapanmaya saatler kala Niğde'de cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya hareketliliği arttı.

Yaklaşık 3 hafta sürecek kısıtlama öncesi vatandaşlar market, kuruyemiş ve mağazalarda alışveriş yaptı. Polis ekipleri de vatandaşları tedbirlere uymalarını konusunda uyardı.

- Kırşehir

Kırşehir'de tam kapanma öncesi Cacabey Meydanı ve bağlı sokaklar başta olmak üzere Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile PTT şubeleri, bankalar ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkezde yoğunluk olan caddelerdeki iş yerlerinde yüzde 50 kapasite denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ankara-Kayseri kara yolundaki araç yoğunluğu nedeniyle farklı noktalarda denetim yaptı.

- Kayseri

Kayseri'de kısıtlamaya saatler kala meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk görüldü.

Kent sakinleri alışveriş için özellikle AVM'ler ve tarihi Kayseri Çarşısı'na akın etti.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara salgın kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

- Sivas

Sivas'ta tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğu arttırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetim yaparak, maske ve mesafe uyarısında bulundu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de kentin en işlek bölgeleri Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Alışveriş için dışarı çıkanlar, bazı iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de cadde ve sokaklarda HES kodu sorgulaması yaparak, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguluyor.