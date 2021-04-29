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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tam kapanma' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.
 29 Nisan 2021 14:02
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tam kapanma' açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.
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