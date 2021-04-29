Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
|29 Nisan 2021 14:15
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Bakanlık, sağlık tesislerinde bulunan tüm kreşlerin açılmasını istedi. Kreş imkanı bulunmayan yerler için de çalışanlar için mesai ve izin konusunda tedbir alınmasını istedi.
Genelge ile;
Esnek çalışmaya tam kapanma döneminde de mümkün olduğu kadar devam edilmesi,
Sağlık tesislerimizde bulunan kreşlerin açılması,
İhtiyaç halinde sağlık çalışanlarının, sağlık çalışanlarına yönelik olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulması,
Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan çalışanlarımıza yönelik mesai, nöbet ve izin konularında tedbirler alınması,
Cumhurbaşkanlığı Makamınca idari izinli sayılan günlerle ilgili olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış olan mutat uygulamalara devam edilmesi hususlarında düzenlemeler yapılmıştır.
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