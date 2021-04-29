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Van'da HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 30'a yükseldi

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 30'a yükseldi.
 29 Nisan 2021 14:16
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Van'da HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 30'a yükseldi

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler kazanacak, HDP kaybedecek", "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Bu hafta bir ailenin daha katılmasıyla sayıları 30'a yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.

17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, AA muhabirine, HDP ve PKK'nın yıllardır çocukları annelerinden koparıp dağa kaçırdığını söyledi.

- "Onlar bebek hırsızı"

Çocuklarına kavuşmak için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini anlatan Mert, "HDP, çocuklarımızı bizden çaldı. Onlar bebek hırsızı. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu. Onu benden kopardılar. Anneler korkmasın, seslerini yükseltsinler. Evlat savaşı verelim. Anneler çocukları için haykırsın. Çocuklarımızı onlardan alalım." dedi.

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar ise eylemlerinde kararlılık vurgusu yaptı.

Annelerin asla haklı davalarından vazgeçmeyeceğini belirten Sancar şöyle konuştu:

"Sayımız her geçen gün artıyor. HDP ve PKK'dan hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Pervin Buldan da bir anne ama vicdanı yok. Eğer vicdanı olsaydı sesimizi dinlerdi. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. Buradan kızıma sesleniyorum, kızım gel senin hayalin okumak savcı olmaktı. Ne olur kaç gel teslim ol."
Anadolu Ajansı
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