Kumbarasındaki parayı şehit askerin vasiyet ettiği cami için bağışladı
|29 Nisan 2021 14:45
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Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Öztürk'ün memleketinde yapılmasını vasiyet ettiği caminin inşaatı devam ediyor.
Babasıyla geçen yıl caminin temel atma törenine katılan Bildirici, şehidin cami vasiyetinden etkilenerek cami inşaatı için para biriktirmeye başladı.
Bu sürede 395 lira biriktiren Bildirici, babasıyla cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri'ne ziyarette bulunarak parayı teslim etti.
Tanyeri de örnek davranışından dolayı Bildirici'yi tebrik ederek, bağış makbuzu karşılığında parayı teslim aldı.
Gösterdiği duyarlılıkla Tanyeri'yi duygulandıran Bildirici, "Geçen yıl temel atma törenine katıldığımda şehidimizin vasiyetinden etkilendim. Babamdan kumbara almasını istedim. Para biriktirip camiye bağışlayacağımı söyledim. O da çok mutlu oldu. Biriktirdiğim parayı getirip camiye bağışladım." dedi.
Tanyeri ise bütün hayırseverlerden şehidin vasiyetine sahip çıkarak destekte bulunmalarını istedi.
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