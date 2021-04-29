2020-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
|29 Nisan 2021 14:31
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2020-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
09 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-DUS Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2020-DUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için Tıklayınız.
2020-DUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) için Tıklayınız
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