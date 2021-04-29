BioNTech için alınmış randevular 6-8 hafta sonrasına güncellenebilecek
Sağlık Bakanlığı, ikinci doz BioNTech aşısı için alınmış randevuların ilk dozdan 6-8 hafta sonrasına denk gelecek şekilde güncellenebileceğini bildirdi.
|29 Nisan 2021 14:35
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun, aşı programı dahilinde uygulanan BioNTech aşısındaki mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar aldığı belirtildi.
İkinci doz için randevu almış olanların mevcut randevu gününde aşı olabilecekleri gibi randevularını yeni karar doğrultusunda da güncelleyebilecekleri bildirilen açıklamada, yeni randevu alacaklar için ise 6-8 hafta kararının dikkate alınacağı kaydedildi.
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