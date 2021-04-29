Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi.
|29 Nisan 2021 14:41
|+Aa- Yazdır
Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç'nin (20) terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.Ç, işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.
S.Ç, yıllar sonra annesi ve iki kız kardeşine sarıldı.
Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kumbarasındaki parayı şehit askerin vasiyet ettiği cami için bağışladı
29 Nisan 2021 14:45
|Oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu
29 Nisan 2021 14:24
|Van'da HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 30'a yükseldi
29 Nisan 2021 14:16
|Hangisi daha riskli: Durdurmak mı, aşılamaya devam etmek mi?
29 Nisan 2021 14:10
|İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
29 Nisan 2021 13:45
|Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
29 Nisan 2021 13:29
|Bolu Dağı'nda Ankara istikametinde trafik durdu
29 Nisan 2021 13:21
|İstanbul'da vakalar son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı
29 Nisan 2021 12:58
|Halk ekmek araştırması: Bursa tadı, İzmir fiyatı için tercih ediyor
29 Nisan 2021 12:56
|Prof. Dr. Enginyurt'tan Karadeniz'e akmayın uyarısı
29 Nisan 2021 12:18