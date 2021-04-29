Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 864 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.
|29 Nisan 2021 15:05
|+Aa- Yazdır
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 22 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 739 milyon dolar azalışla 47 milyar 947 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Nisan'da 49 milyar 686 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 875 milyon dolar artarak 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 864 milyon dolar azalarak 89 milyar 541 milyon dolardan 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|2.04.2021
|39.361
|48.085
|87.446
|9.04.2021
|39.944
|49.377
|89.321
|16.04.2021
|39.855
|49.686
|89.541
|22.04.2021
|40.730
|47.947
|88.677
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlıktan 'rezerv' açıklaması: Süreci atlatmak için bu işlemler elzemdir
29 Nisan 2021 13:34
|Fed faiz kararını açıkladı
28 Nisan 2021 21:04
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iki fabrika açılacak
28 Nisan 2021 21:02
|Bakanlık, sağlık sistemine 7 milyar lira ek kaynak aktardı
28 Nisan 2021 20:06
|Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti
28 Nisan 2021 11:08
|TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu
28 Nisan 2021 10:30
|Bakan Varank'tan yüzde 90 yerliliğe ulaşan Türk ev aletleri üreticisine ziyaret
28 Nisan 2021 10:23
|'Kripto'ya Takasbank formülü
28 Nisan 2021 07:25
|Bursa Büyükşehir Belediyesin'den 50 milyon liralık destek paketi
28 Nisan 2021 01:07
|Türkiye'de her 2 kişiden 1'i kripto para yatırımcısı!
27 Nisan 2021 22:49