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Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 864 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.
 29 Nisan 2021 15:05
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Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 739 milyon dolar azalışla 47 milyar 947 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Nisan'da 49 milyar 686 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 875 milyon dolar artarak 39 milyar 855 milyon dolardan 40 milyar 730 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 864 milyon dolar azalarak 89 milyar 541 milyon dolardan 88 milyar 677 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
2.04.202139.36148.08587.446
9.04.202139.94449.37789.321
16.04.202139.85549.68689.541
22.04.202140.73047.94788.677
Anadolu Ajansı
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