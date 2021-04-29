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2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 yıllık eşi Menekşe Dağ ile 2 aydır konuşmayan Suat Dağ, caddeye astığı 10 metrelik pankartla eşinden özür dileyerek barıştı
 29 Nisan 2021 15:46
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2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi

Liya isimli 2 yaşında kızları olan Suat ve aynı caddede kendisi gibi esnaflık yapan Menekşe Dağ yaklaşık 2 ay önce tartıştı.

Tartışma sonrası eşinin bir daha kendisiyle konuşmaması üzerine çare arayan Dağ, iş yerlerinin bulunduğu caddeye 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, eşi ile kendisinin fotoğrafının yanı sıra "Seni ne kadar sevdiğimi sensiz geçen zamanda anladım. Beni affet." yazısı bulunan pankart asarak özür diledi.

Pankartlı özrün ardından Menekşe Dağ, eşiyle barışmayı kabul etti.

Suat Dağ, AA muhabirine, eşini çok üzdüğünü ve kırdığını belirterek, "Eşimi çok incittim, bunun için bir şeyler yapmam lazımdı. Değişik ve çılgın bir şeyler olsun istedim ve pankartı hazırlattım." dedi.

Menekşe Dağ ise eşine çok kırıldığını, 2 aylık ayrılık süreci yaşadıklarını söyledi.

Eşini affetmeyi düşünmediğini dile getiren Dağ, "Hatta tamamen ayrılık sürecine doğru ilerlemiştik ama böyle bir jest karşısında mutlu oldum. Azıcık bir şey de olsa kapı aralığından evliliği kurtarmak için adım attım. İnşallah böyle durumla bir daha karşı karşıya gelmem. Şu anda kendisini gönülden afettim. Tabii kırgınlıklarım var ama onu da zamanla kendisinin telafi edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine de tepki gösteren Dağ, şunları kaydetti:

"Kimse kimsenin canına kastedemez, kimsenin buna hakkı yok. Buna sürüklenen insanın zaten merhamet taşıdığını düşünmüyorum. Samsun'da dün bir kadın cinayeti daha yaşanmış. İşte eşim bir şeyleri kurtarmanın peşine gitti ve evliliğimizi kurtardı. Hayatını kaybeden kadının da çocukları var, bizim de bir kızımız var. Ne yazık ki olan çocuklarımıza oluyor. Bunun sonunda kazanan olmuyor. Herkes kaybediyor ama eşimin yaptığı gibi kazanan çok oluyor. Çocuklar kazanıyor, biz kazanıyoruz."
Anadolu Ajansı
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