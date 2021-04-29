Kısıtlamadan muaf ailelerin çocuklarına kreşler açık olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak
|29 Nisan 2021 15:31
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