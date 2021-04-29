2021/5 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
|29 Nisan 2021 15:32
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KPSS-2021/5: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2021/5 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2021/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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