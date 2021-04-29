Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
|29 Nisan 2021 15:58
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Koronavirüs testi geçen hafta pozitif çıkmasının ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınan Nursel Duman'ın (43) durumu ağırlaştı.
Ankara Şehir Hastanesi ile görüşülerek kadın hastanın tedavisinin burada sürdürülmesinin istenmesi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Düzce Üniversitesi Stadı'na indi.
Ambulansla stada getirilen kadın, helikoptere alınarak Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Hastanın yakınlarının ise süreci heyecanla takip ettiği görüldü.
Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının 7/24 esasına göre acil sağlık hizmetlerinde her türlü ulaşım aracıyla herkese hizmet sunduğunu söyledi
Hastanın tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildiğini aktaran Yılmaz, "İnşallah hastamız Ankara Şehir Hastanesine şifa bulmak için ulaştırılacak. Hastamız 43 yaşında. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu ve yaşam destek ünitesine bağlı. Bu kapsamda ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi ile görüşülüp tedavisi organize edildi." diye konuştu.
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