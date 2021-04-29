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Uzungöl'de kanalizasyon hattı rehabilite edilecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu:- "Toplamda 1400 metrelik kanalizasyon hattımızın tamamına CIPP işlemi uygulayıp, Uzungöl'ümüzü kalıcı bir temizliğe kavuşturacağız"
 29 Nisan 2021 16:20
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Uzungöl'de kanalizasyon hattı rehabilite edilecek

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de, 1400 metrelik kanalizasyon hattı, ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemi uygulanarak rehabilite edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'e adeta gözü gibi baktığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) eliyle bölgede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projelerinin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, gölün daha sağlıklı hale gelmesi adına Trabzon'da ilk kez uygulanan bir yönteme daha imza atılacağı bildirildi.

TİSKİ'nin, Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesinin ardından sorunu kökünden çözmek amacıyla harekete geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, aşırı deforme olduğu için sızdırmazlığını kaybeden boru hatlarının, kazı yapılmadan ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemi sayesinde sızdırmaz hale getirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon'da bu sistemi ilk kez kullanacağız. Göz bebeğimiz Uzungöl için oldukça özel bir çalışmaya imza atıyoruz. Kanalizasyon hattına dışarıdan girecek olan yer altı kaynak suları veya içeriden dışarıya sızan kanalizasyon sularını CIPP adı verilen sistem sayesinde kesmiş oluyoruz. Toplamda 1400 metrelik kanalizasyon hattımızın tamamına CIPP işlemi uygulayıp, Uzungöl'ümüzü kalıcı bir temizliğe kavuşturacağız."

Gerek alt ve üstyapı gerekse de diğer yatırımlarla Uzungöl'e hak ettiği değeri verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Daha önce de 7 bin metre isale ve şebeke hattı, 4 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin metre yağmur suyu hattı ile 200 muayene bacası ve 400 adet de yağmur suyu toplama ızgarasını tamamlamıştık. Bu özel çalışmamız sonrası Uzungöl'ümüzü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla pandemi sonrası verimli bir turizm sezonuna hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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