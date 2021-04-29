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İstanbul'da 'tam kapanma' döneminde 19 bin 164 personel görev yapacak

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 19 bin 164 personel görev alacak.
 29 Nisan 2021 16:35
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İstanbul'da 'tam kapanma' döneminde 19 bin 164 personel görev yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu dönemde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada, 408 jandarma ve 2 bin 905 polisin sürekli görev yapacağını belirtti.

Yerlikaya, denetimlerin karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edeceğini, 6 Sahil Güvenlik unsurunun 54 personelle 7 gün 24 saat görevinin başında olacağını kaydederek, "Bugün başlayacak tam kapanmada 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacaktır. Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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