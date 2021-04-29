1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 19 gün önce kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.
 29 Nisan 2021 16:38
+Aa- Yazdır
Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi

Alınan bilgiye göre, Gümüşova'daki evinden 10 Nisan'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 60 yaşındaki Mustafa Alkan için yakınları emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

Arama çalışması başlatan ekiplerin izine rastlamadığı Alkan'ın, Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasındaki dağlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Alkan'ı bulmak için AFAD, Düzce AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve çeşitli gönüllü arama ekiplerince ormanlık alan ve dere yataklarında 19 gündür çalışma yürütüldü.

Drone ile de destek verilen arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı için sonlandırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
29 Nisan 2021 17:10		 Oğluna kavuşan baba sevincini evlat nöbetindeki ailelerle paylaştı
29 Nisan 2021 16:42
Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
29 Nisan 2021 15:58		 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
29 Nisan 2021 15:46
Kumbarasındaki parayı şehit askerin vasiyet ettiği cami için bağışladı
29 Nisan 2021 14:45		 Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
29 Nisan 2021 14:41
Oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu
29 Nisan 2021 14:24		 Van'da HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 30'a yükseldi
29 Nisan 2021 14:16
Hangisi daha riskli: Durdurmak mı, aşılamaya devam etmek mi?
29 Nisan 2021 14:10		 İç Anadolu'da da yollarda ve kent merkezlerinde hareketlilik arttı
29 Nisan 2021 13:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:30 - Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi17:29 - Genel Kurulda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi17:27 - Gerger Belediye Başkanı makam aracıyla kaza yaptı17:23 - Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü17:14 - 'Rum kesimi çözümsüzlükten ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil'17:10 - Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
17:06 - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık17:04 - 'Stratejik projelerimizi komik iddialarla, yalanlarla karalıyorlar'16:46 - UEFA, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek16:42 - Oğluna kavuşan baba sevincini evlat nöbetindeki ailelerle paylaştı16:38 - Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi16:35 - İstanbul'da 'tam kapanma' döneminde 19 bin 164 personel görev yapacak
16:28 - Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek16:20 - Uzungöl'de kanalizasyon hattı rehabilite edilecek16:12 - Operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor16:02 - Renault otomobil aksesuarları için mühendislik ekibi kuruyor15:59 - Memur-Sen sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasını istedi
15:58 - Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
Tam kapanmada bankalar nasıl hizmet verecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fincanda kahve yapmak 2
kadir gecesi 1
artık yoruldum 1
bir noel şarkısı 1
sputnik v 1
SORGULAMADAN YAŞAMAK 3
köklü değişiklik 2
bakış açısı 2
toz içecekler 2
çayla ilgili teknikler 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam