Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 19 gün önce kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.
|29 Nisan 2021 16:38
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Alınan bilgiye göre, Gümüşova'daki evinden 10 Nisan'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 60 yaşındaki Mustafa Alkan için yakınları emniyet güçlerine ihbarda bulundu.
Arama çalışması başlatan ekiplerin izine rastlamadığı Alkan'ın, Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasındaki dağlık alanda görüldüğü ihbarı üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Alkan'ı bulmak için AFAD, Düzce AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve çeşitli gönüllü arama ekiplerince ormanlık alan ve dere yataklarında 19 gündür çalışma yürütüldü.
Drone ile de destek verilen arama çalışmaları, neticeye ulaşılamadığı için sonlandırıldı.
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