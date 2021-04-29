UEFA, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek
|29 Nisan 2021 16:46
|+Aa- Yazdır
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceği ve sosyal medya hesaplarının kapatılacağı duyuruldu.
Açıklamada konuşmasına yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, internet ortamında taciz ve ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bu suçun yayılmasını durdurmak için önlem alınması gerektiğini belirten Ceferin, şunları kaydetti:
"Bu kabul edilemez paylaşımların veya mesajların kurbanı olan oyuncu, antrenör, hakem veya görevli, herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum. Zararlı ideolojilerini ortaya çıkarmak için anonim profillerinin arkasına saklanan bu korkaklara fazlasıyla sahibiz."
Sosyal medya boykotu, 30 Nisan'da İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs 23.59'da sona erecek.
İngiliz futbol camiası taleplerini, ilk olarak şubat ayında yayımlanan bir mektupla açıklamış, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Futbol Federasyonunun paylaşımıyla da, söz konusu tarihlerde sosyal medya boykotunun yapılacağı duyurulmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir
29 Nisan 2021 11:40
|Avrupa Konseyi'nden 'sahte korona aşısı' uyarısı
29 Nisan 2021 06:20
|Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
28 Nisan 2021 22:40
|SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
28 Nisan 2021 21:46
|Suudi Arabistan, 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
28 Nisan 2021 21:19
|'Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz'
28 Nisan 2021 17:03
|'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor
28 Nisan 2021 16:20
|İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması
28 Nisan 2021 14:56
|Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
28 Nisan 2021 13:05
|Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı
28 Nisan 2021 12:51