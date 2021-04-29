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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldığı ortak basın toplantısında "Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık" dedi.
 29 Nisan 2021 17:06
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs Konferansı bugün sona erdi. Toplantının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar, Cenevre'de düzenlenen 5+1 gayriresmi toplantılara, yeni siyaset ve yeni tezlerle katıldıklarını vurgulayarak, artık Kıbrıs'a yenilikler gelmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerde egemen eşitliğe dayalı iki devlet modelini ilgili taraflara ilettiklerini belirterek, artık Kıbrıs Türk halkının eşit kimlik ve egemenliğinin herkes tarafından kabullenilmesi gerektiğini vurguladı.

"Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik" diyen Tatar, "Masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyet olarak, biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik" ifadelerini kullandı.

"Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, "Eğer değişmezse, bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek" dedi.

Toplantılar için çaba sarf eden BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Danışmanı Lute'a teşekkürlerini ileten Tatar, "Onların büyük gayretleri sayesinde bu toplantı gerçekleşti ve tüm bunları dünyaya anlatabildik" şeklinde konuştu. Görüşmelerde, BM Genel Sekreteri'nin ortak bir zemin bulunamadığını açıkladığını ifade eden Tatar, "Ortak bir zemin olmayabilir, ileride birtakım ilerlemelerle bakalım nasıl bir zemin oluşacak. Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğimiz karar Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı bir statü sağlanmadan resmi görüşmelerin başlamasının hiçbir anlamı yok. Karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti olarak devam ederken, bütün üstünlükleri kendi lehine kullanıp bize mutlaka bir eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabilmesi için niyetinin olmadığını dünkü toplantıda da gördük, bu sabahki toplantıda da gördük" dedi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının amacının mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve Kıbrıslı Türklerin de yama olması olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Tüklerin haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti. Tatar, "Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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