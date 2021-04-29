Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap Evladı terör örgütü tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar: "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy" Evladı terör örgütü PKK tarafından.
|29 Nisan 2021 17:10
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Evladı terör örgütü tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar:
"Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy"
- Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a seslenerek, "Pervin Buldan eğer sen bir anne isen git bizim çocuklarımızı getir, bu anne ve babaların acılarını duy" dedi.
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