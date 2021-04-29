'Rum kesimi çözümsüzlükten ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil."
|29 Nisan 2021 17:14
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık
29 Nisan 2021 17:06
|'Stratejik projelerimizi komik iddialarla, yalanlarla karalıyorlar'
29 Nisan 2021 17:04
|Şentop'tan 'yeni anayasada çalışan hakları' vurgusu
29 Nisan 2021 15:51
|'GKRY yönetimi takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı'
29 Nisan 2021 14:18
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tam kapanma' açıklaması
29 Nisan 2021 14:02
|BM Genel Sekreteri: Kıbrıs'ta çözüm için ortak zemin bulamadık
29 Nisan 2021 12:40
|'Şentop, HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdi' iddiasına yalanlama
29 Nisan 2021 12:31
|Halk TV'de alkol fetvası: Haram değil!
29 Nisan 2021 10:48
|Bakan Varank, VLP aşısı için tarih verdi
29 Nisan 2021 09:10
|Bakan Varank açıkladı... Türkiye'de ilk olacak
29 Nisan 2021 08:14