1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
 29 Nisan 2021 17:23
+Aa- Yazdır
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü

Taksim Meydanı'nda polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşünce ağır hasar gördü. Olayı duyup gelen taksi şoförü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafik polisleri durdurdukları taksiyi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men etti. Ardından gelen çekici taksiyi araca almak istedi ancak o esnada taksi çekicinden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında ağır hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam ederken, olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

"Arabamı sapa sağlam verdim, paramparça aldım"

Aracı ağır hasar alan taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere "Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi" diye sorarken, polisler ise hasarın karşılanacak deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum" diye konuştu.

Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doktora saldırı güvenlik kamerasında
29 Nisan 2021 18:41		 Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri
29 Nisan 2021 18:39
1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınmıştı, 'temaslı' olduğu belirlendi
29 Nisan 2021 17:39		 Gerger Belediye Başkanı makam aracıyla kaza yaptı
29 Nisan 2021 17:27
Thodex'ten 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
29 Nisan 2021 15:15		 İBB'den toplu taşımaya 'tam kapanma' düzenlemesi
29 Nisan 2021 15:04
Antalya'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
29 Nisan 2021 14:59		 Başsavcılık: İlçedeki taciz şüphelisi gözaltına alınmşıtır
29 Nisan 2021 14:38
Vebitcoinin patronu hesapları 1 ay önce bloke etmiş
29 Nisan 2021 13:15		 Denetim sırasında kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
29 Nisan 2021 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Vaka sayıları açıklandı: 339 kişi daha hayatını kaybetti19:06 - İstanbul'un 'tam kapanma' trafiği bu merkezden izleniyor19:01 - Tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı18:55 - AK Parti'li vekil: Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı18:54 - Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak18:45 - İçişleri, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı
18:41 - Doktora saldırı güvenlik kamerasında18:39 - Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında mütalaa verildi18:07 - Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor18:00 - Gün sonunda döviz fiyatları
17:47 - Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor17:45 - 'KKTC'nin enerjide arz güvenliğini kendi arz güvenliğimizden farklı görmüyoruz'17:45 - Geçen yıl koronayı atlatan genç doktor bu yıl koronayı yenemedi17:43 - Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi17:41 - ATM 13 bin lira fazla vermişti, o işçi ödüllendirildi
17:39 - 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınmıştı, 'temaslı' olduğu belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beyaz kaplan 1
yıldız şehriye çorbası 1
aynen 2
ses tonu 4
örgü örmek 3
piknik 1
bal mumu 2
sputnik v 1
sebzeyi yemeğe sonradan doğramak 1
minibüslerdeki para uzatma sorunu 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam