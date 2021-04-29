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'KKTC'nin enerjide arz güvenliğini kendi arz güvenliğimizden farklı görmüyoruz'

"Buradaki temel yaklaşım, adada yaşayan Türklerin güneyde yaşayan Rum kökenli insanlardan farklı haklara sahip olmadığı eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından güney nasıl yararlanıyorsa kuzeyin de aynı şekilde yararlanması temel prensibidir"
 29 Nisan 2021 17:45
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'KKTC'nin enerjide arz güvenliğini kendi arz güvenliğimizden farklı görmüyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji ve doğal kaynaklar alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında olduğunu belirterek, "Adanın enerjide arz güvenliğini kendi arz güvenliğimizden farklı görmüyoruz." dedi.

Türkiye ile KKTC arasında "Petrol Ürünleri Ticareti ve Mobil Elektrik Santralleri Tesisi İmza Töreni", Ankara'da Bakanlık binasında Dönmez ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımıyla düzenlendi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede arama ve üretim ruhsatları olduğunu belirterek, "Türkiye Petrolleri 3 sondaj yaptı. Gerek iki gerek üç boyutlu sismik araştırmalar yapıldı. Keşifle sonuçlanan bir çalışma olmadı ama bu işler sabır isteyen uzun soluklu işler." diye konuştu.

KKTC'nin enerjide arz güvenliğini Türkiye'nin kendi arz güvenliğinden farklı görmediğini vurgulayan Dönmez, "Buradaki temel yaklaşım, adada yaşayan Türklerin güneyde yaşayan Rum kökenli insanlardan farklı haklara sahip olmadığı eşit haklara sahip olduğu ve adanın doğal kaynaklarından güney nasıl yararlanıyorsa kuzeyin de aynı şekilde yararlanması temel prensibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arıklı da imzalanan protokolle KKTC'nin enerjide ciddi bir probleminin ortadan kalkacağının altını çizerek, anlaşmanın yüksek elektrik fiyatlarının aşağı inmesi için bir vesile olacağını söyledi.

Enerjiyi en iyi şartlarda kullanan, ucuz ve temiz enerji sağlayan bir ülke olmaları gerektiğini kaydeden Arıklı, ülke ekonomisinin de güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, Cenevre'de süren görüşmelere değinerek, kendi ayakları üstünde duran KKTC'nin en büyük idealleri olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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