Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|29 Nisan 2021 17:43
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık N.Ö. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında sanığın Bank Asya'daki hesabında olağan dışı artış yaşandığı, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı ve KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydı bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık N.Ö. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.
FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyetince N.Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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