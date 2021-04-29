Geçen yıl koronayı atlatan genç doktor bu yıl koronayı yenemedi

Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümünü bitirip geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevine başlayan, aynı zamanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Dr. Süleyman Törehan Tarık, yaklaşık 4 ay önce rahatsızlandı. Görev yaptığı hastaneye kaldırılan Dr. Tarık'ın yapılan tetkiklerinde bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı gelişen ve hemofagositik sendromu olarak bilinen HLH hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede tedaviye alınan Dr. Tarık, önceki gün meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın cenazesi, memleketi Kütahya'ya getirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenaze namazı Şehir Mezarlığı'nda kılınan Dr. Tarık, ailesi, akrabaları, yakınları ve üniversiteden arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KORONAVİRÜSÜ YENMİŞ

Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın amcası Ali Tarık, yeğeninin çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne hekim olarak atandığını söyledi. Bu süreçte 3 ay boyunca Covid-19 servisinde görev yaptığını ve bu sürede koronavirüse yakalanarak atlattığını anlatan Ali Tarık, "Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümünü derece ile bitirdi. Geçen yıl mayıs ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne hekim olarak atandı. Burada pandemi servisinde 3 ay görev yaptı. Görev yaptığı dönemde koronavirüs hastalığına yakalandı ve atlattı. Ancak hastalığını tamamen atlattıktan sonra bir türlü kendine gelemedi. Yaklaşık 4 ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve ciğerlerinde büyük problemler oluştuğu anlaşıldı. Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çeşit kan hastalığı olduğu bizlere söylendi. Genç yaşta büyük bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dr. Süleyman Törehan Tarık'ın görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınladı. Üniversite internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Üniversitemiz hastanesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi Dr. Süleyman Törehan Tarık'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Akdeniz Üniversitesi ailesine bağ sağlığı dileriz" denildi.