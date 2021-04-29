Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında mütalaa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" davası olarak bilinen 6 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar İsa Palu ile Tuncer Ustael hazır bulundu. Sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael ise bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi, diğer tutuklu sanıklar hakkında da "kasten adam öldürmeye yardım etme suretiyle iştirak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16'şar yıldan 23 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya ilişkin yazılı savunma vermek için süre istedi.

Daha sonra söz verilen Tuncer Ustael, suçsuz olduğunu öne sürdü.

İsa Palu da hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara yazılı savunma hazırlamaları için süre verilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Bir önceki duruşmada tutuklu sanık Havva Palu'nun tahliyesine karar verilmişti.