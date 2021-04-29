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Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer'in ifadelerine DHA ulaştı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Özer kardeşler, firari Faruk Fatih Özer'in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini anlattılar. Özer'in 18 Nisan'da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı.<
 29 Nisan 2021 18:39
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Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri

Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti. Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini, yurt dışında ortak aradığını ve birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI

Özer'in abisi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
DHA
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