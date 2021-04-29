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Doktora saldırı güvenlik kamerasında

Malatya'da yoğun bakımda tedavi gören hastalarının hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları doktor ve sağlıkçılara şiddet uyguladı. Yoğun bakımda yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansırken, iki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.
 29 Nisan 2021 18:41
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından doktora ve sağlık görevlilerine saldırı sonrası Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadılar.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yaşanan olay ile ilgili bilgiler vererek, "112 ambulansı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servise bir hasta getiriliyor. Burada tüm hekimlerimiz ilgileniyor. Doç. Dr. Özgür Kantarcıoğlu hocamız da göğüs cerrahisi olarak müdahale ediyor. Ama hastayı kurtaramıyorlar. Ölmüş bir hastaya, hasta yakınları tarafından doktorların müdahale edilmesini isteyip, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmıştır. Bu durumdan dolayı gerçekten çok üzüntülüyüz. Hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan sağlık çalışanının yanındayız. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza, her türlü şiddet kınıyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Karabulut, "24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarına şiddetle karşılık verilmemesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız sizler için çalışıyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımız için çalışıyorlar. Bunların lütfen kıymetlerini bilelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi lütfen sağlık ordumuza sahip çıkalım ve destek olalım, dua edelim" şeklinde konuştu.

Saldırıya uğrayan Doç. Dr. Özgür Kantarcıoğlu'nun durumun iyi olduğunu da ifade eden Karabulut, "Şu anda benim odamda, kendisi gün boyu ağladı, psikolojisi bozulmuş. Çok ciddi bir travma yaşamış, hocamız hayatını kaybetmiş bir hastaya 10 dakika boyunca kalp masajı yapmış. Ama doktorumuza şiddet uygulanmış. Bu süreç hepimizi derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise hayatını kaybeden hastanın korona virüs şüphelisi olması nedeniyle hemen yoğun bakıma alındığını ancak burada hastanın iki kez kalbini durduğunu söyledi. Yoğun bakımda hastaya müdahale edilip yeniden hayata döndürüldüğünü ifade eden Aktürk, "Burada sonrasında hastamızın tekrar kalbi duruyor ve müdahaleye cevap vermiyor. Hastamızın hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları tarafından doktorumuza ve sağlık çalışanlarına sözlü hem fiili müdahalede de bulunuluyor. Hasta yakınları yoğun bakımı basıyor ve her tarafı dağıtıyorlar. Burada hemşire ve doktorlarımıza şiddet uyguluyorlar. Burada zorla ölmüş olan hastaya kalp masajı yaptırıyorlar" diye konuştu.

Hastanenin yoğun bakım servisi girişinde yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansırken hasta yakınlarının da savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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