1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yılda yükseklerdeki buzulların yüzde 10'unun yok olacağı uyarısında bulundu.
 29 Nisan 2021 18:54
+Aa- Yazdır
Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak

Guardian gazetesinin haberine göre, Bremen Üniversitesinden buzul bilimci Ben Marzeion, yürüttüğü meta araştırmayla dağ buzullarının küresel ısınmadan geri dönülmez şekilde etkilendiğini tespit etti.

Marzeion, dünyadaki yaklaşık 200 bin dağ buzulunun erime eğilimlerini incelendi.

100'den fazla bilgisayar modellemesinden elde edilen verileri bir araya getiren Marzeion, 2021-2050 yılları arasında ortalama 13 bin 200 kilometre küp suya eşdeğer buzul kaybının olmasının beklendiğini bildirdi.

Marzieon, Paris İklim Antlaşmasındaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10'una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı.

Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik en iyi ve en kötü senaryoları karşılaştıran Marzeion, iki senaryo arasındaki kayıp farkının yüzde 20'den az olacağını belirledi.

Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız. Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Geçen yıl koronayı atlatan genç doktor bu yıl koronayı yenemedi
29 Nisan 2021 17:45		 ATM 13 bin lira fazla vermişti, o işçi ödüllendirildi
29 Nisan 2021 17:41
Evladı dağa kaçırılan anneden Pervin Buldan'a tokat gibi cevap
29 Nisan 2021 17:10		 Oğluna kavuşan baba sevincini evlat nöbetindeki ailelerle paylaştı
29 Nisan 2021 16:42
Düzce'de 19 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına son verildi
29 Nisan 2021 16:38		 Ambulans helikopter Kovid-19 hastası kadın için havalandı
29 Nisan 2021 15:58
2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi
29 Nisan 2021 15:46		 Kumbarasındaki parayı şehit askerin vasiyet ettiği cami için bağışladı
29 Nisan 2021 14:45
Mardin'de polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
29 Nisan 2021 14:41		 Oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu
29 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Vaka sayıları açıklandı: 339 kişi daha hayatını kaybetti19:06 - İstanbul'un 'tam kapanma' trafiği bu merkezden izleniyor19:01 - Tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı18:55 - AK Parti'li vekil: Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı18:54 - Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak18:45 - İçişleri, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı
18:41 - Doktora saldırı güvenlik kamerasında18:39 - Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri18:27 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında mütalaa verildi18:07 - Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor18:00 - Gün sonunda döviz fiyatları
17:47 - Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor17:45 - 'KKTC'nin enerjide arz güvenliğini kendi arz güvenliğimizden farklı görmüyoruz'17:45 - Geçen yıl koronayı atlatan genç doktor bu yıl koronayı yenemedi17:43 - Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi17:41 - ATM 13 bin lira fazla vermişti, o işçi ödüllendirildi
17:39 - 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınmıştı, 'temaslı' olduğu belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
İşte Soylu'nun 'Katliam önlendi' dediği patlayıcılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
büyümek 2
bal mumu 2
tatminsiz 3
kakaolu kek 2
takdir 1
Rus aşısı 1
çayla ilgili teknikler 2
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 6
kayıp atlar 1
karışık kuru yemişi seçerek yiyen insan 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam