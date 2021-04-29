Vaka sayıları açıklandı: 339 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
|29 Nisan 2021 19:08
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Sağlık Bakanlığı 29 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.715 olarak açıklandı.
Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.
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