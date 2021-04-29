Tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı.
|29 Nisan 2021 19:01
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı.
İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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