Tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE ÇALIŞILAN SÜRELER MEMURİYETTE NASIL DEĞERLENDİRİLİR? 2836 sayılı Kanun yürürlükte olmamakla birlikte onun yerine yürürlüğe konulan 1581 sayılı Kanuna tabi tarım kredi kooperatiflerinde çalışılan sürelerin 12 yıla kadar olan kısmının memuriyette geçmiş gibi kabul edilerek her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için de bir derece verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.