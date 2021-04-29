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Tam kapanma öncesi nüfusları 4 kat arttı

Türkiye genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Balıkesir'in Marmara, Avşa, Ekinlik adalarında yoğunluk oluştu. Adalardaki toplam nüfus yaklaşık 4 kat artarken, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, vatandaşlara 'Ada ve pandemi kurallarına uyalım' çağrısında bulundu.
 29 Nisan 2021 19:24
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Tam kapanma öncesi nüfusları 4 kat arttı

Türkiye genelinde, bugün saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Marmara ilçesine bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında geçirmek için başta İstanbul olmak üzere bölge illerden gelenler, feribot ve iskelelerde yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri konuldu.

Kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık 4 kat arttı. Geçen yıllarda 9 bin 873 olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının toplam nüfusu 36 bine ulaştı.

'ÇOK SAYIDA TURİST GELDİ'

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul'dan, Anadolu'dan gelen turist var. Pandemi çıktığından beri adalarımızda insanlar villa yapmak için yoğunluk oluşturmuştu. Şimdide kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor. Feribotlara ek seferler koyuldu. Yarına kadar ciddi anlamda bir yoğunluk var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu. Biz belediye olarak çalışmalara daha önceden başladık. İnşallah son kapanma olur. İnşallah bu kapanmadan sonra adada olduğu gibi Türkiye ve dünyada tüm mekanlar açık olur. En büyük sıkıntımız ulaşımdı. Şimdi 12 farklı tarifeli seferlerle, Tekirdağ, Barbaros, Erdek ve İstanbul'dan adalarımıza seferler düzenleniyor. Ulaşım problemimiz de şu anlık kalmadı" dedi.

'ADA VE PANDEMİ KURALLARINA UYALIM'

Artan nüfusa bağlı olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Aksoy, "Adamıza gelen bütün vatandaşlarımızdan, yazlıkçılardan mesafe, temizlik, hijyene önem vermelerini rica ediyorum. Adamız bir yıl boyunca kendini elinden geldiği kadar izole etmeye çalıştı. 'Adaya geldik, gelişigüzel dolaşırız, toplantı yaparız' diye bir şey yok. Ada kurallarına, pandemi kurallarına, bütün vatandaşlarımızın uymasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
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