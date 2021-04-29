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Erdoğan: Nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz

 29 Nisan 2021 19:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler. İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.
Memurlar.Net
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