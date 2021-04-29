Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağını duyurdu.
|29 Nisan 2021 20:18
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MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ile öğretmenlerin okulda bulunmamalarının öngörüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda tam kapanma sürecinde eğitim kurumu yöneticilerinin acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyeceği, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getireceği ve bu görevleri karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.
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