İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
|29 Nisan 2021 20:28
|+Aa- Yazdır
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuar Kültürpark Alanı'nda toplu iş sözleşmesi töreni düzenlendi.
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan TİS ile tüm taban ücretlerinin yüzde 21 arttığını belirtti.
Tüm sendikalı çalışanların önceki yıllarda 3 ayda 1 olmak üzere eşit dört taksitle ikramiye aldığını hatırlatan Soyer, şunları kaydetti:
"Bu ikramiye 2022 yılının başından itibaren 2 ayda 1 olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi, yılda 2 eşit taksitte ödediğimiz toplam 1752 lira tutarındaki birleştirilmiş sosyal yardım, artık 12 eşit taksitte olmak üzere 3 bin 600 lira olarak ödenecek. Buradaki artış oranı yüzde 100'ün üzerindedir. ESHOT bünyesinde hat şoförü olarak çalışan yaklaşık 3 bin personelimize, çalıştığı fiili gün ile orantılı olarak kart primi adı altında ödenen prim tutarı, günlük 5,52 liradan yaklaşık yüzde 154 oranında artırılarak günlük 14 liraya çıkarıldı."
Soyer, ayrıca büyükşehir belediyesi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri 'işçimi emeklimi enflasyona ezdirmem' diyerek yüzde 6-8 verirken, aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini ve bunun emekçisini ezdirmeden, muhatabına karşı savaş ilan etmeden nasıl uygarca yapılacağını her iki taraf da bize gösterdi. Onları yürekten alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise Soyer'e teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54
|Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39
|Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek
29 Nisan 2021 20:24
|Erdoğan: Nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz
29 Nisan 2021 19:26
|Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatırılacak
29 Nisan 2021 19:16
|Vaka sayıları açıklandı: 339 kişi daha hayatını kaybetti
29 Nisan 2021 19:08
|AK Parti'li vekil: Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı
29 Nisan 2021 18:55
|'Rum kesimi çözümsüzlükten ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil'
29 Nisan 2021 17:14
|KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık
29 Nisan 2021 17:06
|'Stratejik projelerimizi komik iddialarla, yalanlarla karalıyorlar'
29 Nisan 2021 17:04