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İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZELMAN ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
 29 Nisan 2021 20:28
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İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fuar Kültürpark Alanı'nda toplu iş sözleşmesi töreni düzenlendi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan TİS ile tüm taban ücretlerinin yüzde 21 arttığını belirtti.

Tüm sendikalı çalışanların önceki yıllarda 3 ayda 1 olmak üzere eşit dört taksitle ikramiye aldığını hatırlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Bu ikramiye 2022 yılının başından itibaren 2 ayda 1 olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi, yılda 2 eşit taksitte ödediğimiz toplam 1752 lira tutarındaki birleştirilmiş sosyal yardım, artık 12 eşit taksitte olmak üzere 3 bin 600 lira olarak ödenecek. Buradaki artış oranı yüzde 100'ün üzerindedir. ESHOT bünyesinde hat şoförü olarak çalışan yaklaşık 3 bin personelimize, çalıştığı fiili gün ile orantılı olarak kart primi adı altında ödenen prim tutarı, günlük 5,52 liradan yaklaşık yüzde 154 oranında artırılarak günlük 14 liraya çıkarıldı."

Soyer, ayrıca büyükşehir belediyesi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri 'işçimi emeklimi enflasyona ezdirmem' diyerek yüzde 6-8 verirken, aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini ve bunun emekçisini ezdirmeden, muhatabına karşı savaş ilan etmeden nasıl uygarca yapılacağını her iki taraf da bize gösterdi. Onları yürekten alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise Soyer'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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