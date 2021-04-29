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Hastaneden ilaç ve malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı

Hakkari Devlet Hastanesinin ecza deposundan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilaç ve medikal malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 29 Nisan 2021 20:41
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Hastaneden ilaç ve malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin ecza deposundan malzeme ve ilaç çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hastanede görevli 3 kişinin, ecza deposu görevlisinin anahtarını kopyalayıp, asansör boşluğundan asma tavanı kaldırarak girdikleri depoda Kovid-19 tedavisinde kullanılan çeşitli ilaç ve medikal malzemeleri çaldıkları tespit edildi.

Bu malzemeleri eczane ve medikal ürün satışı yapan iş yerlerine sattığı belirlenen şüphelilerin düzenli olarak depoya girdikleri ve sipariş üzerine malzemeleri çaldıkları saptandı.

Ekiplerin 27 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ikametleri ve söz konusu iş yerlerinde yapılan aramada bazı medikal malzeme ve Kovid-19 ilaçları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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