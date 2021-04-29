Hastaneden ilaç ve malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
|29 Nisan 2021 20:41
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin ecza deposundan malzeme ve ilaç çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hastanede görevli 3 kişinin, ecza deposu görevlisinin anahtarını kopyalayıp, asansör boşluğundan asma tavanı kaldırarak girdikleri depoda Kovid-19 tedavisinde kullanılan çeşitli ilaç ve medikal malzemeleri çaldıkları tespit edildi.
Bu malzemeleri eczane ve medikal ürün satışı yapan iş yerlerine sattığı belirlenen şüphelilerin düzenli olarak depoya girdikleri ve sipariş üzerine malzemeleri çaldıkları saptandı.
Ekiplerin 27 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ikametleri ve söz konusu iş yerlerinde yapılan aramada bazı medikal malzeme ve Kovid-19 ilaçları ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Thodex soruşturmasında 6 tutuklama
29 Nisan 2021 20:21
|Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında mütalaa verildi
29 Nisan 2021 18:25
|Hemşireyi rehin almıştı! Sanığa mahkeme başkanından 'namus' tepkisi
29 Nisan 2021 15:21
|Kadını sözlü taciz eden sanığa 3 yıl hapis cezası
28 Nisan 2021 20:23
|'Thodex'in firari kurucusunun kardeşleri hakkında ek gözaltı süresi
28 Nisan 2021 13:26
|3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
27 Nisan 2021 20:00
|Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi
24 Nisan 2021 09:46
|6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası
23 Nisan 2021 09:35
|Başsavcılık, eski HDP'li Tuma Çelik'e verilen karara itiraz etti
22 Nisan 2021 14:29
|Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden fidan dikme cezası
22 Nisan 2021 13:15