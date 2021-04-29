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Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Servet Yörük bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
 29 Nisan 2021 20:45
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Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA
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