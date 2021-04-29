Op. Dr. Arif Eroğlu - Sonsuzluk Askısı Nedir?

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Uzun süreli ve doğal bir görüntü sağlayan sonsuzluk askısı, zamanın yarattığı yorgun görüntüden kurtulmak isteyen bayanların tercih ettikleri ameliyatsız bir işlemdir. Ameliyatsız Yüz germede kullanılan sonsuzluk askısı hastanın yaşam tarzına uyum gösteren bir işlemdir. İşlem sırasında kullanılan ipler de kopma riski bulunmadığı ve erimediği için uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca yüzdeki mimikleri etkilemez.

Op. Dr. Arif Eroğlu Kimdir?

Opr. Dr. Arif Eroğlu, 1971 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olmuştur. Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanlığını Ankara Dışkapı SSK Hastanesi'nde yapmıştır.

2002-2007 yılları arasında devlette uzman doktor olarak çalışmış, 2007 sonrası sadece özel kliniğinde hizmet vermektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve Fraksiyonel CO2 Lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan almıştır.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Lazerlipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Prof. Dr Zerbinati' den almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı birçok kurs ve kongrelere katılarak mesleki eğitimine devam eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, 2003 yılından bu yana sadece özelde estetik ve plastik cerrahi operasyonlar; lazer, ultrason ve radyofrekans destekli özellikli estetik cerrahi ve dermatokozmetik uygulamalar yapan Opr. Dr. Arif Eroğlu, halen Nişantaşı'nda kendi kliniğinde eşi Dr. Nüket Eroğlu ile birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, neredeyse 15 yıldır sürdürdüğü lazer, ultrason, radyofrekans gibi ileri teknikler kullanılarak yapılan 3D Lazer Lipoliz'i bir vücut şekillendirme prosedürü olarak tanımlamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.

Sonsuzluk Askısı Nasıl Yapılır?

Cilde uyumlu tasarlanan ince silikon kaplı medikal polyester ipler kullanılır. Her ip üzerinde dokuya tutunan 800 adet silikon tomurcuk bulunur.

Sonsuzluk askısı işlemi sırasında lokal anestezi kullanılır. Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde tamamlanan bir işlemdir. Uygulama ile yüzde, boyunda ve şakaklarda gerginlik sağlanır. İşlem sonrası hafif şişlik ve morluk olabilir.

Sonsuzluk Askısı ile Gençleşmek

Günümüzün aktif yaşamında hayatı daha kısa süre etkileyen ameliyatsız uygulamalar Estetik operasyonlarda da daha çok tercih edilir olmaktadır. Bu doğrultuda son dönemlerde popüler bir uygulama haline gelen sonsuzluk askısı ile daha genç bir yüze sahip olmak mümkündür. Ameliyat olmak istemeyen kişiler için son derece ideal bir işlem olan sonsuzluk askısı ile yaşlanma süreci geciktirilir ve cilt gergin bir hale gelir. Yüzün birçok bölgesinde güvenilir bir şekilde uygulama alanı bulunan sonsuzluk askısı için cilde uyumlu üretilen ipler kullanılır. Kullanılan dayanıklı iplerin vücut tarafından eritilmediği ve kalıcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle sonsuzluk askısı ile dokular sıkıca çekildikten sonra etkisi uzun yıllar aynı şekilde devam eder.

Sonsuzluk Askısı Kimlere Uygulanır?

Sonsuzluk askısına doğal bir şekilde genç, güzel görünmek isteyen erkek ve kadınlar tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Kaybolan elmacıklarına tekrar sahip olmak isteyen, belirginleşmiş yanak gevşekliğini azaltmak isteyen, gevşemiş boynunu sıkılaştırmak ve belirsizleşmiş çene hattına tekrar sahip olmak isteyen, düşmüş kaşlarını ve gevşemiş şakaklarını tekrar yukarı kaldırmak isteyen ama ameliyat olmak istemeyen kişilere uygulanır.

Üst Göz Kapağı Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Üst göz kapağı estetiğinde üst göz kapağındaki deri fazlalığı doğrultusunda farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Yapılan ön muayene sonucunda kullanılacak yöntemi doğru bir şekilde karar verilir. Üst göz kapağı estetiğinde fazla deri miktarı az ise karbondioksit lazer veya plazma enerjisi kullanılarak deri sıkılaştırılabilir. Cerrahi yapılacak ise bistüri, lazer veya radyofrekans kullanılarak fazla deri ve dokular çıkartılabilir.

Üst Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Öncelikle göz bölgesi temizlenir ve hastanın herhangi bir ağrı hissetmemesi için iğne ile anestezi işlemleri tamamlanır. Üst göz kapağı estetiği işlemi sırasında üst göz kapağı kıvrımına kesi yapılarak fazla deri, yağ dokusu ile birlikte kaslar da alınır. Böylece problemli dokular çıkartılır ve üst göz kapağı tekrar genç ve gergin hale getirilmiş olur.

Üst Göz Kapağı Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Üst Göz kapağı estetiği her ne kadar konforlu ve kolay işlem olsa da iyileşme sürecinde hastanın kendini güneş ışınlarından koruması gerekir. Göz kapağı estetiği sonrası kimyasal içerikli makyaj ürünlerinden kaçınmak gerekir.

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları

Yüzün merkezinde bulunan gözler ilk dikkat çeken alandır. Bu nedenle göz kapağı estetiği ile kapaklarda meydana gelen sarkma ve düşüklük giderilir aynı zamanda göz altı torbaları da tedavi edilir. Göz kapağı estetiği fiyatları tercih edilen klinik, kullanılan yöntem ve doktorun deneyimi doğrultusunda hesaplanır.