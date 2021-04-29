Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
TBMM Genel Kurulunun 4-5-6-11 Mayıs günleri toplanmamasına karar verildi.
|29 Nisan 2021 20:54
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