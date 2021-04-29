Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı.
|29 Nisan 2021 21:01
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.
İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
29 Nisan 2021 22:12
|Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var
29 Nisan 2021 21:56
|Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
29 Nisan 2021 21:17
|Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54
|Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39
|İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
29 Nisan 2021 20:28
|Çalışma izni belgesi için e-Devlet'ten başvuru ekranı açıldı
29 Nisan 2021 20:24
|Erdoğan: Nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz
29 Nisan 2021 19:26
|Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatırılacak
29 Nisan 2021 19:16
|Vaka sayıları açıklandı: 339 kişi daha hayatını kaybetti
29 Nisan 2021 19:08