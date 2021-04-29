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Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı

Belçika'da yayımlanan La Libre Belgique gazetesi, bir Ermeni'nin 1915 olaylarıyla ilgili yazısına cevap mektubu gönderen Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un yazısını yayımlamayı reddetti.
 29 Nisan 2021 21:17
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Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, La Libre Belgique gazetesi, 24 Nisan'da Belçika Ermenileri Komitesi Başkanı Nicolas Tavitian'ın 1915 olaylarına ilişkin Türkiye'ye, Atatürk'e, Türk tarihine ve devlet büyüklerine yönelik "yalanlarla ve suçlamalarla dolu, adeta Türk olan her şeye nefretini yansıtan" yazısını yayımladı.

Gazete, Büyükelçi Ulusoy tarafından cevap hakkı olarak gönderilen mektuba çeşitli gerekçeler göstererek ve 1915 olaylarıyla ilgili iddialar konusunda açıkça taraf olarak yer vermedi. Bu nedenle Tavitian'ın sözde "görüş" yazısına karşı Ulusoy'un yanıtı sosyal medyada paylaşıldı.

Büyükelçi Ulusoy, yazısında Brüksel'deki görevine başladığında gazetenin "ününü" duyduğunu belirterek, "Buraya geldiğimden bu yana gazetenizde ülkemle ilgili yer alan tarafsızlıktan yoksun çok sayıda habere ve gazetenizin cevap hakkımızı kullanmayı reddetmesine rağmen basın özgürlüğüne olan inancımızdan dolayı gazetenizin profesyonel gazetecilik yaptığına dair inancımı hala sürdürmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Tavitian imzalı yazının Türklere, Türkiye'ye ve değerlerine olan nefreti yansıtan "yalanlarla dolu" olduğunu vurgulayan Ulusoy, bunlardan etkilenebilecek okuyucular için gerçeği anlatmak istediğini belirtti.

Ulusoy, iddia edildiğinin aksine Türk devletinin Avrupa'daki Yahudilere Nazilerin elinden kurtarmak için Türk pasaportu verdiğini hatırlattı ve 1915 olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin acıları paylaştığının altını çizen Ulusoy, Türkiye'nin arşivlerini birkaç yıl önce açtığını, diğer ülkeleri de aynısını yapmaya davet ettiğini ve ortak bir komisyon kurulması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Ulusoy, bazı Ermeni grupların gerçeğin ortaya çıkmasını önlemeye çalıştığını ve meseleyi siyasi nedenlerden dolayı kullandığını belirterek, "soykırım" kavramının hukuki olduğunu, sadece uluslararası mahkemeler tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

ASALA gibi Ermeni terör örgütlerinin çok sayıda Türk diplomatı şehit ettiğini hatırlatan Ulusoy, "Gazetenizden propagandaya hizmet eden ve ön yargılı tarihe dayanan bu tür yayımlara izin vermemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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