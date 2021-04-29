1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NATO, Afganistan'dan çekilmeye başladı

NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan NATO güçlerinin çekilmeye başladığını açıkladı.
 29 Nisan 2021 21:20
+Aa- Yazdır
NATO, Afganistan'dan çekilmeye başladı

ABD'nin ardından NATO güçleri de Afganistan'dan çekilmeye başladı. NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, "NATO Müttefikleri Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlama kararı aldı ve bu geri çekilme başladı. Bu düzenli, koordineli ve kasıtlı bir süreç olacak" dedi.

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, ittifak birliklerinin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizdi. Yetkili, zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi vermezken, "Geri çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısı güçlü bir yanıtla karşılanacak. Geri çekilmemizin birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

ABD, güvenliği sağlaması için Afganistan'a ek birlik konuşlandıracak

Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise gazetecilere verdiği demeçte, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında birliklerin güvenliğini sağlamak amacı ile koruyucu birliklerin Afganistan'a konuşlanacağını ifade etti. Jean-Pierre, "Savunma Bakanı, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı olarak geri çekilmesini desteklemek amacıyla, ABD Merkez Komutanlığının geçici olarak ek askeri varlıkların konuşlandırılması talebini onayladı" dedi.

Jean-Pierre, "Başkanın niyeti açık, ABD ordusunun Afganistan'dan ayrılması aceleye getirilmeyecek. Bu kasıtlı olacak ve kuvvetlerimizin korunması güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütülecek. Bize saldırırsanız, kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD güçleri 25 Nisan'da çekilmeye başlamıştı

Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD askerilerinin düzenli bir şekilde geri çekildiğini ve askeri üsler ile teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesine başladığını bildirmişti.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan'da duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı
29 Nisan 2021 22:15		 Biden yönetimi, siber güvenlik konusunda yeni bir kararname imzalamaya hazırlanıyor
29 Nisan 2021 18:07
UEFA, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek
29 Nisan 2021 16:46		 Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir
29 Nisan 2021 11:40
Avrupa Konseyi'nden 'sahte korona aşısı' uyarısı
29 Nisan 2021 06:20		 Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
28 Nisan 2021 22:40
SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
28 Nisan 2021 21:46		 Suudi Arabistan, 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı
28 Nisan 2021 21:19
'Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz'
28 Nisan 2021 17:03		 'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor
28 Nisan 2021 16:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - İzmir'de tapu işlemleri ertelendi22:19 - Mahkemede avukat hentbol sahasında kaptan22:15 - ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı22:12 - Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi22:07 - Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü22:04 - 'Amanos kartalları' elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
22:02 - Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi21:56 - Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var21:53 - Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı21:37 - Görev belgesi başvurusu nasıl yapılacak?21:35 - Prof. Dr. Ceyhan: Kovid-19'da çocuk vaka ve ölümleri arttı21:29 - Pandemiden etkilenen işletmelere 5 milyar TL'lik destek
21:24 - Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonu: 2 personel tutuklandı21:23 - Foça Tatil Köyü ihalesini kazanan şirket belli oldu21:21 - Salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza21:20 - NATO, Afganistan'dan çekilmeye başladı21:17 - Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
21:01 - Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatırılacak
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürücü kursu tavuğu 1
koronavirüsü delirtmek 1
Türkiye'de kaldırım sorunu 3
sputnik v 1
ineklerin çıkardığı gaz 5
su içinde 1
tarihi bilgiler 1
nikah şahidi 1
duracak düğmesine dirseğiyle basan insan 2
Kut-ül amare savaşı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Karadilli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam