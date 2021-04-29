Salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
Batman'da, jandarma tarafından koruma altındaki salep soğanlarını toplarken yakalanan 5 kişiye toplam 400 bin lira ceza kesildi.
|29 Nisan 2021 21:21
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İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Gercüş ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 5 kişi salep soğanı toplarken yakalandı. Toplanan salep soğanına el koyan ekipler, 5 şüpheliye 80'er bin liradan toplam 400 bin lira ceza uyguladı.
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