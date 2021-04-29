Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonu: 2 personel tutuklandı
Niğde'de, İl Göç İdaresi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|29 Nisan 2021 21:24
|+Aa- Yazdır
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İl Göç İdaresi'nde yabancı uyruklulara geçici koruma kayıt belgesi için maddi menfaat karşılığı usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, kayıt görevlisi M.S. ile tercüman olarak görev yapan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı
13 Nisan 2021 20:45
|Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!
07 Nisan 2021 07:42
|3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
31 Mart 2021 11:19
|Eski belediye başkanının kamu zararından sorumlu tutuldu
26 Mart 2021 11:42
|Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
04 Mart 2021 11:25
|Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
27 Şubat 2021 11:01
|Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
27 Şubat 2021 09:13
|Tutuklanan iki doktor, usulsüz reçetelere 3 ayda 1 milyonluk ilaç yazmış
26 Şubat 2021 09:33
|Belediye Başkanı: 3 memur rüşvet alıyordu, savcılığa bildirdik
25 Şubat 2021 16:25
|Muğla'da belediye çalışanları ile müteahhit rüşvetten gözaltına alındı
24 Şubat 2021 12:42