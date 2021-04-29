1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonu: 2 personel tutuklandı

Niğde'de, İl Göç İdaresi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 29 Nisan 2021 21:24
+Aa- Yazdır
Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonu: 2 personel tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İl Göç İdaresi'nde yabancı uyruklulara geçici koruma kayıt belgesi için maddi menfaat karşılığı usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, kayıt görevlisi M.S. ile tercüman olarak görev yapan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı
13 Nisan 2021 20:45		 Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!
07 Nisan 2021 07:42
3 ilde rüşvet operasyonu: 17'si kamu görevlisi 26 gözaltı
31 Mart 2021 11:19		 Eski belediye başkanının kamu zararından sorumlu tutuldu
26 Mart 2021 11:42
Tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
04 Mart 2021 11:25		 Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
27 Şubat 2021 11:01
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
27 Şubat 2021 09:13		 Tutuklanan iki doktor, usulsüz reçetelere 3 ayda 1 milyonluk ilaç yazmış
26 Şubat 2021 09:33
Belediye Başkanı: 3 memur rüşvet alıyordu, savcılığa bildirdik
25 Şubat 2021 16:25		 Muğla'da belediye çalışanları ile müteahhit rüşvetten gözaltına alındı
24 Şubat 2021 12:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - İzmir'de tapu işlemleri ertelendi22:19 - Mahkemede avukat hentbol sahasında kaptan22:15 - ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı22:12 - Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi22:07 - Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü22:04 - 'Amanos kartalları' elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
22:02 - Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi21:56 - Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var21:53 - Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı21:37 - Görev belgesi başvurusu nasıl yapılacak?21:35 - Prof. Dr. Ceyhan: Kovid-19'da çocuk vaka ve ölümleri arttı21:29 - Pandemiden etkilenen işletmelere 5 milyar TL'lik destek
21:24 - Göç İdaresi'ne 'rüşvet' operasyonu: 2 personel tutuklandı21:23 - Foça Tatil Köyü ihalesini kazanan şirket belli oldu21:21 - Salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza21:20 - NATO, Afganistan'dan çekilmeye başladı21:17 - Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
21:01 - Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri'nden 81 ile 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge
Memur maaşları 10 Mayıs'ta yatırılacak
İkinci doz Alman aşısında ertelemeye iptal
Öğretmenevi yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Tam kapanma göçü için uyardı: Biz bunu galiba yanlış anladık!
İçişleri, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan 5 soruyu daha cevapladı
Bakanlıktan, sağlık personeline yönelik 'kreş' kararı
Emekliye zamlı ikramiye haftaya ödenecek
Oteller 'tam kapanmayı' fırsata çevirdi: Ev parasına karantina
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıldız şehriye çorbası 1
sputnik v 1
tam kapanma yoğunluğu 3
yazmak için gereken şartlar 5
kuru meyve 1
tarihi bilgiler 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
hesap makinesi 1
yukarıda allah var 3
macrocenter 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam