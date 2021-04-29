Pandemiden etkilenen işletmelere 5 milyar TL'lik destek
|29 Nisan 2021 21:29
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Bakan Varank, sosyal medya hesabından "Covid-19'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programını" detaylarını içeren bir fotoğraf paylaştı. Varank paylaşımında, "KOSGEB'den 5 milyar TL'lik destek programı Covid-19'dan etkilenen imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki Start-up'lar; mikro işletmeler 30 bin TL'ye, küçük işletmeler 75 bin TL'ye kadar, 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz desteklenecek" dedi.
Bakan Varank, söz konusu programdan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'lar'ın faydalanabileceğini kaydetti. Varank'ın paylaşımına göre, programdan yararlanma kriterlerinin Covid-19 öncesi faal olan, gelir kaybına uğramış, istihdamını muhafaza eden ve nakit akışı bozulmuş işletmeler olarak kaydedildi.
Program bütçesinin 5 milyar TL olarak ifade edildiği paylaşımda, mikro işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira destek verileceği belirtilirken, geri ödemelerin 2024'ten itibaren dörder aylık dönemlerde 6 taksit olarak ödeneceği kaydedildi.
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